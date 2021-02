À quoi sert le cérumen et comment se débarrasser d'un bouchon ?

C'est une matière produite naturellement par les oreilles qui suscite souvent un certain dégoût : le cérumen. Pourtant, cette substance grasse et jaunâtre a son utilité. Dans "Sans Rendez-vous", le docteur Jimmy Mohamed liste les différentes fonctions du cérumen, explique son origine, et distille ses conseils pour se débarrasser des éventuels bouchons qui peuvent se former dans le conduit auditif.

La triple fonction du cérumen

"Le cérumen est le résultat de la production des glandes cérumineuses qui va se mélanger avec des corps gras, des acides aminées, des minéraux et un peu de sébum. S'il est produit naturellement par le corps, c'est bien que le cérumen a une fonction. Dans ce cas précis elle est même triple. Tout d'abord, il va lubrifier le conduit auditif, limitant les irritations de la peau. Le cérumen va également permettre d'avoir une barrière à la fois chimique et physique pour empêcher des corps étrangers, comme la poussière ou des petites bactéries, de s'infiltrer dans vos oreilles. Enfin, il a une fonction d'auto-nettoyage.

Comment savoir si un bouchon se forme ?

Mais le cérumen peut aussi causer parfois des bouchons dans le conduit auditif. Pour savoir si c'est le cas, il y a principalement deux symptômes à surveiller : l'ouïe et les otites. Si jamais un bouchon obstrue le conduit auditif, l'onde sonore va moins bien pénétrer dans votre oreille, d'où la moins bonne audition. Mais le bouchon peut également entraîner une stagnation de l'eau dans l'oreille, créant une otite et une douleur.

Pour éviter ces bouchons, et les désagréments qui vont avec, il existe plusieurs solutions permettant de se débarrasser du cérumen. Le premier étant de mettre un peu d'eau chaude dans l'oreille avec le pommeau de douche pour faire fondre l'excédent de cire. Il est également possible d'acheter des gouttes dédiées à la pharmacie. Autre solution, prendre rendez-vous avec un ORL. Grâce à un petit aspirateur, il va extraire le bouchon et libérer le conduit auditif."