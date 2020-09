Démangeaisons dans l'oreille : l'eczéma peut-il être le responsable ?

Chaque jour, le docteur Jimmy Mohamed répond aux questions des auditeurs d'Europe 1. Ce mercredi dans "Sans rendez-vous", il répond à la question d'Estelle, 35 ans. Elle se demande si les démangeaisons régulières qu'elle a à l’intérieur de l'oreille pourraient être dues à de l’eczéma. Selon le médecin, c'est possible et cela peut même déboucher sur une otite.

Peut-on avoir de l'eczéma dans l'oreille ?

"L'eczéma du conduit auditif est possible. Il est plus fréquent chez les gens qui souffrent d'eczéma, de psoriasis ou de maladies de la peau mais peut aussi survenir chez les gens sans aucune pathologie. Lorsque cet eczéma n'est pas traité, ça gratte. On va utiliser des cotons-tiges et cela peut évoluer vers une otite : l’otite du baigneur, liée à une inflammation du conduit auditif."

Quelle différence avec une otite classique ?

"Au tout début ça grattouille, vous avez des sécrétions qui vont s'accumuler et former un bouchon. Lorsque vous allez à la piscine, de l'eau peut stagner entre le tympan et le bouchon de cérumen. Or tout ce qui stagne dans le corps humain s'infecte et vous allez avoir l'otite du baigneur, externe.

C'est au médecin de faire le diagnostic entre une vraie otite et une otite externe. Souvent, lorsque vous toucher votre oreille c'est plus douloureux, cela veut dire que c'est le conduit et pas le tympan. Lorsqu'il est inflammatoire, on a d'autres symptômes : on est enrhumé, on tousse, on a de la fièvre, une espèce de rhino-pharyngite. "