15.000 cas, 17 morts : alerte à la coqueluche, en pleine recrudescence en France

Jeux olympiques, mariages, barbecues... L'été sera placé sous le signe des rassemblements. Alors que la France se prépare à accueillir un événement mondial et que les Français rêvent de passer de nombreux moments en compagnie de leurs proches, la résurgence d'une maladie extrêmement contagieuse inquiète les autorités : la coqueluche a causé la mort de 17 personnes, dont 14 enfants selon dernier bilan Santé Publique France, depuis janvier, et 80 hospitalisations. À titre de comparaison, en 2023, "seulement" trois décès ont été recensés.

Le nombre de cas explose depuis le début de l'année. Près de 15.000 cas ont été recensés depuis janvier. Pour donner un ordre d'idée de la vitesse de propagation de la coqueluche, entre janvier et mars, seulement 70 cas avaient été identifiés. Mais la coqueluche est extrêmement contagieuse : une seule personne malade peut en contaminer 17 autres.

Une maladie dont il est difficile de se débarrasser

Les enfants sont les premières victimes de la maladie. Ainsi, parmi les 17 décès, on compte 13 nourrissons de moins de deux mois. Un drame, d'autant plus que ces derniers n'avaient pas pu bénéficier du vaccin, réalisable à partir de deux mois. Mais la coqueluche touche aussi les adultes, comme Marion qui alerte sur les réseaux sociaux ses 245.000 abonnés sur la recrudescence de la maladie.

"Il a fallu que je vois quatre médecins pour qu'un d'entre eux, pense à la coqueluche", regrette-t-elle. "Les symptômes, ce sont vraiment des très grosses quintes. Genre, tu t'étouffes. Et pour l'avoir déjà eu, je peux vous dire que c'est une galère. J'ai mis trois mois à m'en sortir malgré les antibios et les traitements qu'on pouvait me donner", s'alarme-t-elle. Alors, face à la maladie, le meilleur moyen reste la vaccination. Plusieurs rappels sont proposés aux enfants, aux femmes enceintes, mais aussi aux adultes, dont un à l'âge de 25 ans.