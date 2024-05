Recrudescence de la coqueluche en Europe, appel à la vigilance en France

Une reprise de la circulation de la coqueluche, maladie très contagieuse et parfois grave, "s'amorce en France" depuis le début de l'année, constate Santé publique France, en appelant à la vigilance et en rappelant l'importance de la vaccination. En Europe, 60.000 cas ont été recensés entre 2023 et avril 2024, soit dix fois plus qu'en 2022 et 2021.

Les nourrissons, les premières victimes

La coqueluche, infection respiratoire causée par une bactérie, se transmet très facilement par voie aérienne, au contact d'une personne malade présentant une toux, principalement dans la famille ou en collectivités.

Elle provoque des quintes de toux fréquentes et prolongées, et peut être grave pour les nourrissons et les personnes vulnérables (malades respiratoires chroniques, immunodéprimés, femmes enceintes). Les décès sont rares mais peuvent survenir notamment chez les très jeunes nourrissons non vaccinés, comme l'explique le pédiatre Robert Cohen.

"Cette maladie est extraordinairement dangereuse chez les tout petits bébés qui n'ont pas encore eu le temps d'être vaccinés, c'est-à-dire avant quatre mois", affirme le pédiatre.

Une seule solution : la vaccination des femmes enceintes

La coqueluche dix fois plus contagieuse que la grippe. Si elle provoque des quintes de toux violente, elle peut aussi entraîner d'autres symptômes comme une peau bleutée, des yeux légèrement rougis. Pour protéger les nourrissons, une seule solution : la vaccination, notamment des femmes enceintes. "Aujourd'hui, en période épidémique, il faut vacciner les femmes enceintes entre le deuxième et troisième trimestre de grossesse, parce que c'est elles qui vont protéger leur petit bébé en leur donnant leurs anticorps", indique Robert Cohen.

Le vaccin contre la coqueluche est efficace à 90%. Il est donc possible de tomber malade même vacciné mais pas d'inquiétude, pour guérir, il existe aussi un antibiotique.