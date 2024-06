JO de Paris 2024 : Coqueluche, Covid, Rougeole... Ces épidémies qui menacent l'évènement

L'inquiétude gagne les professionnels de santé. L'hôpital, déjà sous tension, fait face à une recrudescence des cas de coqueluche depuis plusieurs mois. Et alors que les femmes enceintes sont appelées à se faire vacciner pour protéger leur bébé, un nouveau variant du Covid met à mal l'équilibre des infrastructures.

Ce nouveau venu, baptisé KP.2 et dérivé d'Omicron, n'est pas particulièrement virulent. Mais les plus vulnérables sont toujours les mêmes, notamment les plus de 80 ans, pour qui un rappel de vaccin est toujours possible.

La rougeole menace

Et en vue des J.O, un autre virus inquiète les experts, l'un des plus contagieux au monde, celui de la rougeole. L'OMS vient d'alerter : il y a 60 fois plus de cas en Europe qu'en 2022. "C'est un virus qui donne des formes sévères, très embêtantes. Dans plus d'un cas sur 1.000, il y a des atteintes pulmonaires très graves, il peut y avoir des atteintes neurologiques et on sait qu'il y a malheureusement un décès pour 1.000 infectés à peu près par la rougeole", s'alarme au micro d'Europe 1 Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon.

Le seul moyen de se protéger, c'est de se faire vacciner. Chez les bébés, c'est obligatoire depuis 2018. Mais pour les personnes nées après 1980, il faut vérifier que l'on est à jour, c'est-à-dire, que l'on a bien reçu deux doses de vaccin. Mais si vous avez perdu votre carnet de santé, les médecins rassurent. Il n'y a pas de risque à se faire vacciner deux fois.