14e édition du Pasteurdon : mais au fait, à quoi sert l'Institut Pasteur ?

Tous les jours dans la rubrique "Les bobos du quotidien", Europe 1 se penche sur les pathologies bénignes que de nombreux Français ont déjà contractées. Mais une fois n'est pas coutume, mercredi, à l'occasion du Pasteurdon 2020, ce sont les origines de l'Institut Pasteur qui vont nous intéresser : quelle est sa vocation ? Et sur quelles maladies travaillent les chercheurs aujourd'hui ?

A l'origine, la promotion de la vaccination contre la rage

Louis Pasteur est un célèbre chimiste et biologiste qui s'est dans un premier temps intéressé à la fermentation. Il a mis en place un traitement sur certains aliments pour éviter qu'ils ne soient contaminés par des microbes : c'est la pasteurisation. Mais il est aujourd'hui surtout connu pour sa découverte du vaccin contre la rage, comme le raconte le docteur Christophe d'Enfert, directeur scientifique de l'Institut Pasteur. "Les travaux qu'il a menés sur le virus de la rage qu'on ne pouvait pas voir à l'époque - les microscopes à l'époque ne permettaient pas de voir les virus - ont permis, par des cultures successives sur de la moelle de lapin, d'atténuer le virus de la rage et de pouvoir ainsi proposer une vaccination mise en œuvre dans un premier temps chez un enfant".

C'est ainsi qu'en 1888, il crée l'Institut Pasteur afin de promouvoir la vaccination contre la rage.

Maladies infectieuses et neurosciences

Depuis, il y a eu d'autres recherches et on trouve une trentaine d'Institut Pasteur dans le monde. Près de 30.000 médecins, chercheurs ou encore épidémiologistes travaillent sur des maladies infectieuses ou virus comme le paludisme, la grippe Ebola, le VIH, mais aussi d'autres maladies, notamment tout ce qui découle des neurosciences. "Des équipes travaillent sur la perception, en particulier l'audition. On va véritablement renforcer nos recherches sur ce sujet-là. On travaille sur l'autisme, on travaille sur la schizophrénie, on travaille sur les addictions…", détaille Christophe d'Enfert.

Mobilisation autour du Covid-19

Actuellement, l'Institut est évidemment mobilisé face à l'épidémie de Covid-19. Une cinquantaine d'équipes y travaillent depuis des mois pour à la fois fabriquer des tests sérologiques et développer des vaccins. Trois projets sont d'ailleurs en cours là-bas. Et puis, comme l'explique son directeur scientifique, l'Institut Pasteur tente aussi de trouver de nouveaux médicaments. "Est-ce qu'on peut cibler certaines protéines du virus avec des nouvelles molécules ? Est-ce qu'on peut cibler des protéines des cellules qui sont infectées par le virus et par là même empêcher la multiplication du virus ? On travaille sur la recherche de ce qu'on appelle des anticorps thérapeutiques qui pourraient aussi être utilisés pour empêcher le virus de rentrer dans les cellules."

Pour donner les moyens aux chercheurs de découvrir ces nouveaux traitements, il est possible de faire un don sur le site internet Pasteurdon ou par téléphone au 36 20.