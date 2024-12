Xavier Bertrand dit qu'il ne sera pas dans le gouvernement Bayrou, «formé avec l'aval de Marine Le Pen»

Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, a indiqué ce lundi qu'il ne ferait pas partie du gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre lui a confié qu'"il n'était plus en mesure de (lui) confier la responsabilité du ministère de la Justice en raison de l'opposition du RN".

Le président (LR) de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a indiqué lundi qu'il ne ferait pas partie du gouvernement de François Bayrou, dont l'annonce est imminente, car "formé avec l'aval de Marine Le Pen".

"Le Premier ministre m'a informé ce matin, contrairement à ce qu'il m'avait proposé hier, qu'il n'était plus en mesure de me confier la responsabilité du ministère de la Justice en raison de l'opposition du Rassemblement national. En dépit de ses nouvelles propositions, je refuse de participer à un gouvernement de la France formé avec l'aval de Marine Le Pen", écrit M. Bertrand dans un communiqué, alors que l'annonce de la composition du gouvernement Bayrou est attendue lundi à 18H30.

Bertrand faisait partie des poids lourds Bayrou voulait attirer dans son gouvernement

Xavier Bertrand faisait partie des poids lourds de droite, de gauche et du centre que François Bayrou voulait attirer dans son gouvernement.

"Bien que cela soit une faute de composer avec l'extrémisme, je lui ai néanmoins souhaité bonne chance car plus que tout, ce qui compte pour moi, c'est que notre pays se relève et que nos concitoyens retrouvent confiance et espoir", a ajouté Xavier Bertrand.

Les spéculations sur la nomination de l'ancien ministre, opposant déterminé à l'extrême droite, ont été mal accueillies au RN, premier groupe à l'Assemblée nationale.

"C'est un très mauvais signe", a déclaré le député RN Jean-Philippe Tanguy.