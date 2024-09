Gouvernement : Macron discute d'une nomination de Xavier Bertrand, l'hypothèse Cazeneuve toujours d'actualité

Xavier Bertrand à Matignon ? C'est du moins l'hypothèse dont ont discuté Emmanuel Macron et les leaders de la droite ce mardi matin selon le groupe Les Républicains. Selon l'entourage du président, ce dernier continue à "tester les hypothèses Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve" sans indiquer si la piste LR est privilégiée.

Dans le cadre des consultations pour nommer un nouveau locataire à Matignon, les invités ont défilé à l'Élysée ce lundi. Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, François Bayrou, Gabriel Attal, Gérard Larcher... autant de personnes pour recueillir des avis et discuter et pourtant aucune fumée blanche ne semble s'échapper. Si Thierry Beaudet, actuel président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) semble toujours être dans la course, Xavier Bertrand est maintenant évoqué.

Ministre de la Santé sous le gouvernement Dominique de Villepin de 2005 à 2012 et ministre du Travail dans les trois gouvernements de François Fillon, son nom est revenu lors des rencontres avec les dirigeants de la droite Gérard Larcher, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Ces derniers ont assuré qu'ils ne s'opposeraient pas à sa nomination, ont indiqué à l'AFP des sources LR, confirmant une information du Parisien.

Les dirigeants de la droite ont toutefois posé deux conditions au chef de l'Etat: "qu'il fasse un tour de piste pour s'assurer que la nomination de M. Bertrand n'ait pas une majorité de censure contre elle (et) qu'il reprenne le pacte législatif présenté par LR", ont précisé les sources.

