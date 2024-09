Nouveau Premier ministre : pourquoi l'hypothèse Xavier Bertrand a du plomb dans l'aile

Une histoire sans fin. Quasiment trois mois après la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Alors que le président du Cese, Thierry Beaudet, faisait figure de favori lundi, c'est le nom de Xavier Bertrand qui est revenu avec insistance ce mardi. Néanmoins, plus les heures passent, plus Matignon semble s'éloigner pour le président de la région Hauts-de-France.

Le RN ne laissera pas Xavier Bertrand s'installer à Matignon

Le chef de l'État a pourtant bel et bien discuté de cette hypothèse au téléphone avec Gérard Larcher, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ces trois interlocuteurs lui ont fait savoir qu'ils n'étaient pas contre, moyennant toutefois certaines conditions. L'essentiel du pacte législatif, proposé par la droite, doit ainsi être soutenu par le camp présidentiel et le président doit s'assurer qu'un tel gouvernement, avec Xavier Bertrand à sa tête, ne soit pas censuré par une majorité de députés.

Or c'est là que le bât blesse. Ce mardi, le couperet est rapidement tombé puisqu'en plus du Nouveau Front populaire, le Rassemblement national a fait savoir qu'il était hors de question de laisser Xavier Bertrand s'installer à Matignon. Marine Le Pen a bien trop de reproches à lui faire pour ne pas le censurer, notamment le soutien du président des Hauts-de-France à un candidat communiste pour faire barrage au RN lors des législatives. Avec la gauche et le RN contre lui, la route vers la rue de Varennes semble bouchée pour Xavier Bertrand.