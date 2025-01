Visite surprise de Macron dans un bar : «Si la présidence c'est ça, je suis un peu malheureux pour mon pays», lâche Olivier Dartigolles

La visite surprise du chef de l'Etat dans un bar de l'Ain jeudi matin n'est pas du goût d'Olivier Dartigolles. Dans "On marche sur la tête", le chroniqueur estime qu'Emmanuel Macron abîme la fonction de président. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une visite surprise qui fait jaser. Emmanuel Macron a effectué jeudi matin une visite surprise à Hirson, dans l'Aisne, à la rencontre du maire et des habitants. Il est allé dans un café, en a commandé un, a acheté un jeu à gratter. Pour finir, il a pris des selfies avec des lycéens et leur a fait un mot d'excuse, ces derniers s'étant mis en retard en discutant avec le président.

"Encore deux ans de mandat ? Impossible d'après moi"

Une attitude qui n'est pas du goût d'Olivier Dartigolles. Une visite qui intervient après "avoir répondu à un influenceur, être en photo avec Mona Lisa, un déplacement à Maubeuge et donc cette visite surprise dans un bar de l'Aisne sans prévenir le maire, ni le préfet", rappelle au micro d'On marche sur la tête le chroniqueur.

"Je ne suis pas très favorable au bilan et à la personnalité d'Emmanuel Macron, mais je conserve le fait que c'est notre président et j'ai un grand attachement à la fonction républicaine, et ce qu'il peut l'abîmer ! Si c'est sa stratégie de faire du cabotage comme ça, de sujets en sujets, de lieux en lieux. Si c'est ça aujourd'hui, la présidence de la République, je suis un peu malheureux pour notre pays. "Et d'enfoncer le clou : Encore "deux ans [de mandat] ? C'est impossible d'après moi".