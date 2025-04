«Si vous votez Gabriel Attal ou Edouard Philippe autant garder Emmanuel Macron», estime Cyril Hanouna

Marine Le Pen a été condamnée à cinq ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Cyril Hanouna, le présentateur de l'émission "On marche sur la tête", estime que les personnes souhaitant voter pour la députée Rassemblement national, ne voteront pas pour un candidat du camp présidentiel.

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité de cinq ans, avec exécution immédiate, et une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont deux fermes aménagées sous bracelet électronique, ce qui signifie qu'elle n'ira pas en prison. En son absence, car elle a quitté la salle d'audience au moment de l'annonce de l'inéligibilité immédiate, le tribunal a expliqué cette peine en mettant en avant son "rôle central" dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen, et invoqué "le trouble à l'ordre public et au fonctionnement démocratique".

Grandissime favorite à cette élection, Marine Le Pen risque donc de ne pas pouvoir se présenter et les Français souhaitant voter pour elle se retrouvent dans une impasse. Pour Cyril Hanouna, le présentateur de l'émission "On marche sur la tête", ces personnes ne voteront pas pour autant pour un candidat de la majorité présidentielle. "Si vous votez Gabriel Attal ou Edouard Philippe... autant garder Emmanuel Macron, ce sera pareil", a déclaré Cyril Hanouna.