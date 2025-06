Violences lors du sacre du PSG : Bruno Retailleau et Laurent Nuñez auditionnés à l'Assemblée nationale

Suite aux violences en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la commission des lois a annoncé ce jeudi que le ministre de l'intérieur Bruno Retailleau et le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez seront auditionnés à l'Assemblée nationale.

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, seront auditionnés à l'Assemblée nationale sur les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, a annoncé la commission des lois jeudi. Laurent Nunez sera le premier à être entendu, mardi 10 juin à 21H00, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le préfet de police devra répondre "des graves dysfonctionnements survenus ce samedi 31 mai et dimanche 1er juin, en marge de la finale de la Ligue des champions", afin de "faire la lumière sur le dispositif de sécurité déployé à cette occasion".

M. Retailleau "sera également auditionné ultérieurement" pour "permettre à la représentation nationale d'exercer pleinement sa mission de suivi et d'évaluation des politiques publiques de sécurité".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pillages et dégradations

En dépit du déploiement - présenté comme "massif" - de 5.400 policiers et gendarmes dans la capitale, la large victoire du PSG (5-0 contre l'Inter Milan) et les célébrations qui l'ont suivie ont été ternies par de nombreux incidents, à Paris et dans d'autres villes.

Entre affrontements avec les forces de l'ordre, pillages et dégradations, 642 personnes ont été interpellées durant le week-end, conduisant à 300 gardes à vue puis à quelques dizaines de comparutions immédiates devant la justice en début de semaine.