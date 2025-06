Suite aux violences après le sacre européen du PSG, François Bayrou plaide pour des «peines minimales» face à «l'exaspération» des Français

Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, François Bayrou, s'est exprimé pour la première fois sur les débordements qui ont suivi le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le locataire de Matignon a plaidé en faveur de "peines minimales" pour les auteurs de telles violences.

François Bayrou a plaidé mardi en faveur de "peines minimales" pour les auteurs de violences comme celles qui ont éclaté en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, pour répondre à "l'exaspération" des Français devant ces scènes.

"Ces événements n'ont rien à voir avec une rixe dans un coin de rue"

C'est la première fois que le Premier ministre s'exprime au sujet de ces violences. "La première de ces réponses, c'est peut-être -le garde des Sceaux l'a proposé- là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales", a affirmé le chef du gouvernement devant l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions au gouvernement.

Il faut en outre "que l'aggravation des peines liées à des violences en réunion et à des violences préméditées, (...) soit plus nette", a ajouté François Bayrou, évoquant "l'exaspération de millions de Français qui regardent ces scènes". "Ces événements n'ont rien à voir avec une rixe dans un coin de rue. C'est prémédité, préparé, organisé. Ce sont des violences en réunion", a-t-il souligné, plaidant pour une "augmentation ou (une) amélioration de l'arrêt des circonstances aggravantes".

Il répondait au chef de file des députés Horizons, Paul Christophe, qui réclamait des "peines courtes, fermes et immédiates". Le chef du gouvernement a aussi transmis ses pensées aux forces de l'ordre "qui subissent ces assauts", applaudi par l'ensemble des députés, debouts, y compris ceux de la France insoumise.

Des condamnations "plus à la hauteur"

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit mardi souhaiter, après ces violences, la suppression du sursis pour "toute agression envers un représentant de l'État", pointant des condamnations "plus à la hauteur". Le garde des Sceaux a notamment demandé sur le réseau X de "supprimer les aménagements de peine obligatoires, supprimer le sursis et mettre en place par la loi une condamnation minimum systématique une fois la culpabilité reconnue".

La grande fête après la victoire sans appel du PSG face à l'Inter Milan (5-0) samedi soir à Munich a été assombrie par de nombreux incidents et dégradations à Paris et en régions. Trois comparutions immédiates ont débouché lundi sur des peines d'emprisonnement avec sursis, de deux à huit mois, assorties de 500 euros d'amende, et une vingtaine d'autres doivent avoir lieu mardi, selon le parquet de Paris.