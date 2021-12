Violences au meeting d'Éric Zemmour : «Il met le feu dans les esprits»

Un candidat empoigné au col, des militants de SOS Racisme le visage en sang : le premier meeting de campagne d'Eric Zemmour a commencé dimanche dans la violence. Une enquête a été ouverte sur "les faits de violences commis à l'intérieur du meeting" du polémiste dimanche au Parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Invité sur Europe Matin mardi, l'écrivain et philosophe Bernard- Henri Lévy a jugé que le candidat à l'élection présidentielle, "met le feu dans les esprits".

"Toutes les violences sont inacceptables dans le domaine du débat politique", a-t-il d'abord posé. "Mais je qualifie Eric Zemmour d'incendiaire des âmes parce que je crois qu'il met le feu dans les esprits", a poursuivi le philosophe qui a déjà débattu avec le candidat. "Je sais ce qu'il pense. Quand il dit par exemple qu'islam et islamisme c'est pareil, à partir d'une théorie absurde qui prouve qu'il n'est pas vraiment cultivé et qu'il n'a pas vraiment lu cette littérature là, et bien il met le feu dans les esprits."

