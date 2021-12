Premier meeting d'Eric Zemmour à Villepinte, le tournant de sa campagne ?

Il y aura-t-il du monde au parc des expositions de Villepinte ? Certainement davantage qu'au Zénith de Paris, lieu où devait se tenir initialement le premier meeting du candidat à l'élection présidentielle, Eric Zemmour. C'est désormais devant près de 20.000 personnes que l'ancien polémiste pourra donner les premiers contours de son programme. De quoi lancer sa campagne présidentielle.

Une heure de discours

C'est le véritable lancement de sa campagne. Eric Zemmour doit se présidentialiser, montrer qu'il est désormais aspirant à la fonction suprême et non plus homme polémiste. Il a travaillé son discours lui-même, une prise de parole assez longue d'environ une heure. Il lancera également son parti et présentera ses soutiens. Pour l'instant, le plus connu, officialisé par le candidat est le président de VIA, Jean-Frédéric Poisson.

Ce meeting d'Eric Zemmour est aussi stratégique, car il tombe le lendemain de la victoire de Valérie Pécresse au congrès des Républicains. Et le néo-candidat a décidé de draguer ouvertement ceux qui ont voté pour Eric Ciotti, qu'il estime proche de sa ligne politique.

Dans une lettre adressée aux militants Les Républicains samedi et publiée sur les réseaux sociaux, Eric Zemmour a rappelé qu'avec le député niçois, il entretient une réelle amitié et a insisté : "Je vous attends demain, bientôt". Ce grand rassemblement sera sous haute surveillance. Plusieurs manifestations sont prévues à Paris, notamment à l'initiative de l'extrême gauche et de militants antifasciste.