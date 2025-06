Violence juvénile : «La famille est la boîte noire de la politique française», juge Sylvain Maillard

Le député Ensemble pour la République (EPR) de Paris, Sylvain Maillard, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce lundi. Au micro de Romain Desarbres, il questionne le rôle des familles dans la violence juvénile.



Voitures brûlées, abris bus détruits... Les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions il y a deux semaines continuent de faire parler d'elles. En cause notamment : la jeunesse de certains accusés, relançant une fois de plus le débat sur l'action à porter pour limiter la violence chez les adolescents.

Invité ce lundi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le député de Paris Sylvain Maillard appelle à réfléchir à l'impact des familles sur la violence juvénile. "On a un problème dans la famille. Les familles, ce sont les boites noires de la politique française. On crée pleins de politiques tout autour mais on a pas le droit de parler de ce qu'il se passe dedans", explique-t-il.

>>Plus d'informations à venir