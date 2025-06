"Il faut empêcher à tout prix l'Iran d'obtenir la bombe" nucléaire, a affirmé Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République, invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi.

L'Iran a tiré lundi des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, faisant au moins cinq morts selon les secours, en réponse à des frappes israéliennes qui ont atteint le territoire iranien pour la quatrième nuit consécutive. "Bien sûr, je soutiens Israël", déclare d’emblée Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République, invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi, interrogé sur le conflit qui oppose actuellement Téhéran à Tel-Aviv.

"Si l’Iran a l'arme atomique, il bombarde, il détruit Israël"

Sylvain Maillard pointe directement la République islamique d’Iran, qu’il accuse d’être à l’origine de la prolifération du terrorisme moderne : "Depuis 1979, le régime iranien a organisé des groupes proxies, cultivé le terrorisme dans le monde entier."

Le danger, selon l’élu, est aujourd’hui décuplé par les ambitions nucléaires de Téhéran. "L’Iran est en train de se doter de l’arme atomique. Les rapports de l’ONU le disent très clairement, c’est une question de semaines." D’où, selon lui, la nécessité d’une action préventive : "Si l’Iran a l'arme atomique, il bombarde, il détruit Israël. Il faut empêcher à tout prix l’Iran d’obtenir la bombe."

"Nous changeons de galaxie si l'Iran se dote de l'arme nucléaire"

Enfin, le député alerte sur les conséquences géopolitiques d’une éventuelle nucléarisation de l’Iran : "Si l'Iran a l'arme atomique, non seulement il détruira Israël, mais ce qui est certain, c'est que la dissémination un peu partout dans le monde de l'arme atomique, ce sera notre futur dans les années qui viennent [...] on se doute bien qu'à un moment, la bombe finira dans d'autres pays, peut-être plus proches de l'Europe. Nous changeons de galaxie si l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et donc il faut absolument faire en sorte que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire."