Vers une nouvelle gronde des agriculteurs ? Le monde agricole entre «détresse» et «résignation», selon Céline Imart

Moins d'un an après, va-t-on de nouveau voir une mobilisation massive des agriculteurs ? Alors que la France est engagée avec Bruxelles dans un bras de fer sur la signature d'un accord de libre échange avec le Mercosur, une nouvelle mobilisation du monde agricole est prévue en début de semaine. Mais va-t-elle avoir l'ampleur de celle du mois de janvier ? Invitée d'Europe 1 matin week-end, l'eurodéputée Céline Imart, exploitante agricole céréalière et ex-membre de la FNSEA, peine à trouver une réponse. "Je suis très partagée, je sens deux choses. Un sentiment de détresse très palpable, il y a beaucoup de gens qui sont au bord de la rupture, qui ne s'en sortent plus, ça peut fortement mobiliser".

Mais l'eurodéputée sent aussi "presque une résignation". "On a vraiment aujourd'hui des agriculteurs qui disent 'à quoi bon ?', 'à quoi bon repartir ?', "à quoi bon ressortir les tracteurs ?' Donc je ne sais pas ce qui va se passer, si ça va durer, si ça risque de prendre des proportions très fortes ou pas."