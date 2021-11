Vaccination, pass sanitaire : Xavier Bertrand met les points sur les i

INTERVIEW

Xavier Bertrand et Emmanuel Macron sur la même longueur d'ondes. Alors qu'il s'est montré très critique sur le quinquennat du président sortant, le candidat à l'investiture des Républicains pour la présidentielle a mis en avant la vaccination et le pass sanitaire pour endiguer la propagation du Covid-19. "On a un autre choix que le vaccin ? Non, alors il faut la vaccination et le pass sanitaire", a-t-il déclaré sur Europe 1, concédant qu'Emmanuel Macron "doit jouer une totale transparence" lors de son allocution de mardi soir, à 20 heures.

La troisième dose élargie si nécessaire

Sur le sujet de l'épidémie de Covid-19, Xavier Bertrand a rappelé sa fonction de ministre de la Santé, qu'il a occupée de 2005 à 2007. "Il faut faire tout ce qu'il faut pour protéger la population (...). S'il faut passer pas une troisième dose ? Je n'ai pas toutes les informations qu'a le président de la République", a-t-il ajouté, soulignant qu'à la tête du ministère de la Santé, il n'avait pas eu des situations aussi difficiles à gérer. "Le gouvernement et le chef de l'État doivent décider tout de suite en disant la vérité et en jouant la transparence. S'il faut une troisième dose élargie, alors il faut la mettre en place le plus rapidement possible", a-t-il estimé.

"La façon de sortir (de l'épidémie), c'est la vaccination"

Plus largement, Xavier Bertrand a partagé sa vision de la lutte contre l'épidémie, qui doit passer par la vaccination et le maintien du pass sanitaire, comme l'envisage la majorité présidentielle. "On a un autre choix que le vaccin ? Non, alors il faut la vaccination et donc le pass sanitaire", a affirmé le candidat à l'investiture des Républicains, avouant que cette prise de position ne ferait pas "l'unanimité". "Je sais pertinemment que je dois dire quelles sont mes convictions et ce que je pense être l'intérêt prioritaire des Français", a appuyé Xavier Bertrand, avant de lâcher : "Est-ce qu'on veut sortir de ce satané cauchemar ? La façon d'en sortir, c'est la vaccination".