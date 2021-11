Covid-19, réformes… Ce que pourrait dire Emmanuel Macron à cinq mois de la présidentielle

DÉCRYPTAGE

C’est le Jour-J : Emmanuel Macron s’exprime mardi soir à 20 heures, quelques heures après un conseil de défense organisé dans la matinée à l'Élysée. Auprès des Français, sans questions ni contradicteurs, le chef de l'État pourrait évoquer la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 et contraindre les plus de 65 ans et les personnes fragiles éligibles à recevoir cette injection, rendue nécessaire dans un contexte de rebond de l'épidémie. Pour cela, le président de la République va préciser si oui ou non le pass sanitaire des plus de six millions de Français concernés sera conditionné à cette dose.

>> L'allocution du président Emmanuel Macron sera à suivre en direct sur Europe 1 mardi soir à partir de 20 heures

Mais l’allocution d'Emmanuel Macron ne se limitera pas seulement aux mesures sanitaires. Il se prépare également à parler de la reprise économique à l'œuvre et veut rappeler les réformes engagées ces derniers mois. Surtout, selon un ministre, il pourrait faire des annonces "contre l’assistanat en allant plus loin sur l’assurance-chômage". Le locataire de l’Élysée devrait également indiquer ses intentions en cette fin de quinquennat sur la réforme des retraites, qu'il avait évoquée lors de sa dernière allocution, en juillet.

Objectif : court-circuiter la droite

Et si le chef de l'État s'exprime mardi soir, ce n’est pas un hasard. À cinq mois de la présidentielle, tout est finement calculé, comme l'affirme un membre du gouvernement. Pour Emmanuel Macron, le choix du mardi 9 novembre a un vrai intérêt. En prenant la parole au lendemain du premier débat de la primaire des Républicains, le chef de l'État sait qu’il peut empêcher la droite de se construire une dynamique. L'entourage présidentiel devine aussi que dans la bataille des audiences, l’allocution présidentielle comptera beaucoup plus de téléspectateurs.

Enfin, alors que nombre de responsables politiques en campagne se rendront à Colombey-les-Deux-Églises pour l’anniversaire de la mort de Charles de Gaulle, il s'agit aussi pour Emmanuel Macron de rappeler à ses adversaires que c’est lui qui est encore président de la République. Et qu'il est bien décidé à le rester cinq ans de plus.