Présidentielle : "Le seul en mesure de battre Emmanuel Macron, c'est moi"

INTERVIEW

Lundi soir a eu lieu le premier débat interne aux Républicains. Immigration, sécurité, écologie : Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti et Philippe Juvin on exposé leurs points de vue et ont pris le soin de ne pas apparaître divisés comme en 2016. Invité sur Europe Matin mardi, le président des Hauts-de-France et candidat à l'investiture des Républicains, Xavier Bertrand, est revenu sur cette première étape importante dans le processus qui va désigner le futur candidat de la droite à l'élection présidentielle.

"Nous avons donné l'image d'une équipe où il a des différences mais aussi l'envie de gagner. Pas seulement pour notre famille politique mais aussi pour la France, parce que nous sommes persuadés que ce sont nos idées qui permettront de relever le pays", a-t-il assuré. "Sur le plateau hier, je pense qu'il y avait le prochain président de la République. Celui ou celle qui pourra battre Emmanuel Macron. Et il n'y a que chez nous", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur la probabilité qu'Emmanuel Macron soit réélu s'il n'est pas candidat face à lui, Xavier Bertrand a dit avoir "cette conviction". "Ce n'est pas moi qui dis cela, ce sont les Français qui le disent. Le seul qui est au coude-à-coude avec Emmanuel Macron et en mesure de le battre, c'est moi."

>> Plus d'informations à suivre