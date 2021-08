Vaccination obligatoire pour tous : "J’y suis favorable !", assure Robert Ménard

INTERVIEW

La vaccination contre le coronavirus est déjà obligatoire dans certaines professions, notamment pour les soignants. Mais pourrait-on élargir cette injonction à tous les Français ? "J’y suis favorable !", répond Robert Ménard sur Europe 1. Le maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen, invité de la matinale mardi, a également défendu l'application du pass sanitaire.

"Je suis pour la vaccination obligatoire et je ne vois pas d’autres solutions", affirme Robert Ménard. "Honnêtement, sans langue de bois, qu’est ce que le pass sanitaire ? C’est un moyen de rendre la vie tellement impossible aux gens qui ne l’ont pas qu’ils vont finir par se faire vacciner", reprend le maire de Béziers tout en défendant la mesure mise en place par le gouvernement. Selon le maire de Béziers, il existe "une peur" de la part de l'extrême droite et de la droite classique "d'assumer des accords avec Emmanuel Macron".

"Je ne confonds pas ce qui est une véritable atteinte à la liberté"

Beaucoup de dirigeants de ces familles politiques mais aussi de manifestants anti-pass sanitaire évoquent une atteinte aux libertés individuelles. Robert Menard balaye d'un revers de la main cet argument. "Quand on vous demande votre permis de conduire, votre numéro de sécurité sociale ou de prouver que nos enfants sont vaccinés pour aller à l'école, c'est attentatoire à nos libertés ?", interroge-t-il. Avant de reprendre : "c'est peut être parce que j'ai passé 25 ans de ma vie à défendre des journalistes dans le monde entier (à Reporter sans frontières, ndlr), mais je ne confonds pas ce qui est une véritable atteinte à la liberté. Tant que c'est ça, ça ne me pose aucun problème."

Robert Ménard appelle donc les Français à se faire vacciner. "Ce qui m'inquiète, c'est qu' aujourd'hui, on a plus de vaccins que de candidats à la vaccination. On a un centre à Béziers qui peut vacciner jusqu'à 1.500 personnes par jour. Hier, on était à moins de 1.000", raconte Robert Ménard. "C'est la seule option que l'on a."