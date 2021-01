Vaccination : la maire de Cannes David Lisnard pointe une "défaillance administrative et politique"

Il attend les doses du vaccin. Comme d'autres maires, David Lisnard a tout prévu pour que ses habitants puissent bénéficier au plus vite du vaccin contre le coronavirus. L'édile LR de Cannes a fait habiliter un vaccinodrome par les "autorités préfectorales", a des congélateurs, des seringues... mais toujours pas de doses. Une situation qui fait pointer au maire une "défaillance administrative et politique dans l'urgence", mais également "un mal plus profond et ancien sur la calcification de notre administration".

Un "décalage" entre le discours officiel et la réalité sur le terrain

Invité d'Europe Matin au lendemain des annonces d'Olivier Véran sur l'élargissement de la campagne vaccinale, David Lisnard déplore ne pas avoir de réponse de la part des autorités quand il demande où sont les doses. "On n'a pas de réponse, il n'y a pas eu de concertation, comme à aucune des phases précédentes. Il y a un grand décalage entre le discours officiel dans lequel on entend 'territoire, territoire, territoire', et la réalité sur le terrain".

Refusant de polémiquer, l'édile martèle que "notre devoir est de sortir de cette impasse et de réussir comme on le peut cette campagne de vaccination. Des personnes sont confrontées à la maladie, à la crise économique. Mais aussi pour l'image de notre pays : on ne peut pas continuer comme ça."

Pour remédier à cette situation, et corriger le problème de fond, David Lisnard estime qu'il faut arriver "à travailler la performance publique, l'efficacité de l'appareil d'État". Une référence à une tribune qu'il avait lui même écrit dans la presse sur la bureaucratie.