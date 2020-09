Une écotaxe sur l'aérien ? "C'est la concertation qui aboutira à un projet de loi", répond Pompili

INTERVIEW

Comment organiser la relance du pays en répondant à la fois aux les défis économiques et aux défis écologiques ? Le secteur aérien, durement touché par la crise, est en première ligne de ce double enjeu. Or, parmi les 149 propositions de la convention citoyenne, figure l’idée d’une taxation de tous les vols courts ou longs par une éco-contribution. Au micro d’Europe 1 lundi, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, s’y est montré clairement opposé. Invitée mercredi d'Europe Matin, sa ministre de tutelle Barbara Pompili, responsable de la Transition écologique, s’est voulue plus nuancée. "Jean-Baptiste Djebbari donne son avis, sauf qu’à la fin c’est la concertation qui aboutira à un projet de loi", a-t-elle rappelé.