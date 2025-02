Une «alliance toxique» : entre LFI et le PS, le divorce est officiellement consommé

La fin de la relation est actée entre La France insoumise et le Parti socialiste. Après le non-vote des motions de censure par les Socialistes, Jean-Luc Mélenchon appelle à tourner la page du NFP et ouvre la porte à une nouvelle candidature en 2027. Du côté d'Olivier Faure, on appelle surtout à la responsabilité face aux électeurs.