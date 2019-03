Tribune d'Emmanuel Macron sur l'Europe : pour Philippe de Villiers, "ça s’appelle du marketing"

INTERVIEW

La tribune aux Européens d'Emmanuel Macron, dont on le dit proche, n'a pas réussi à le faire vibrer. "On a entendu ça 150 fois, ça s’appelle du marketing", a fustigé mardi, au micro d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1, Philippe de Villiers, ancien eurodéputé et fondateur du Mouvement pour la France.

Dans ce texte, diffusé le 4 mars dans l'ensemble des pays membres de l'UE, le président de la République appelle à "une renaissance européenne", et propose notamment la création d'une police des frontières commune, la mise en place d'une Banque du climat ou encore une réforme politique de la concurrence avec une "préférence européenne".

"La tribune d'Emmanuel Macron est un salto arrière, médaille d'or aux Jeux olympique !", ironise Philippe de Villiers. "Un européiste, c'est quelqu'un qui, dans l'ordinaire des jours, critique une Europe forteresse, veut de la mondialisation, veut plus d'Europe et puis, quand il entre en compagne, il utilise les mots 'préférence européenne', 'Europe protectrice', les 'frontières', 'mettre à plat Schengen'. On a entendu ça 150 fois, ça s'appelle du marketing", estime le créateur du Puy du Fou.