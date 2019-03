"Pour une renaissance européenne" : ce qu'il faut retenir de la tribune d'Emmanuel Macron

À un peu moins de trois mois des élections européennes, Emmanuel Macron passe à l'offensive. Dans une tribune adressée aux citoyens européens et diffusée mardi dans les 28 pays membres, le président de la République décline une série de propositions pour l'Union européenne, et appelle à une "renaissance européenne".

Créer une police européenne des frontières

Le chef de l'État propose de "remettre à plat l'espace Schengen" afin de rétablir "la liberté en sécurité". Et préconise en outre "une police des frontières communes et un office européen de l'asile, des obligations strictes de contrôle, une solidarité européenne à laquelle chaque pays contribue, sous l'autorité d'un Conseil européen de sécurité intérieure".

Une "Banque européenne du climat"

Abordant la question de l'Environnement, et appelant l'Europe à prendre "la tête du combat écologique", Emmanuel Macron propose la création d'une "Banque européenne du climat", qui financerait la transition écologique. Il évoque également l'idée d'une force sanitaire européenne pour "renforcer les contrôles" des aliments.

Alors que la question du glyphosate continue de diviser, et que plusieurs agences sanitaires ont été soupçonnées de reprendre avec trop de complaisance les arguments de Monsanto, le chef de l'État, qui indique que l'UE doit "diviser par deux" sa consommation de pesticides d'ici 2025, souhaite une "évaluation scientifique indépendante des substances dangereuses pour l'environnement". Emmanuel Macron fixe également comme objectif "0 carbone en 2050".

Concurrence : Macron souhaite une "préférence européenne"

Emmanuel Macron appelle aussi à réformer la politique de concurrence européenne, et souhaite pour cela "une préférence européenne". "Nos frontières doivent aussi assurer une juste concurrence", estime-t-il, incitant à "sanctionner ou interdire en Europe les entreprises qui portent atteinte à nos intérêts stratégiques et nos valeurs essentielles". Et de citer notamment les "normes environnementales, la protection des données et le juste paiement de l'impôt" comme critère commercial.

"Quelle puissance au monde accepte de poursuivre ses échanges avec ceux qui ne respectent aucune de ses règles ?", interroge-t-il, avant de préconiser notamment d'"assumer, dans les industries stratégiques et nos marchés publics, une préférence européenne comme le font nos concurrents américains ou chinois".

Alors qu'une taxe sur le chiffre d'affaires des Gafa est dans les tuyaux en France, il appelle également dans son texte a créer "une supervision européenne des grandes plateformes".

Et un "bouclier social européen"

Le président de la République plaide pour un "bouclier social" européen, qui pourrait garantir la "même rémunération sur le même lieu de travail". "L'Europe, où a été créée la sécurité sociale, doit instaurer pour chaque travailleur, d'Est en Ouest et du Nord au Sud, un bouclier social", estime Emmanuel Macron, qui évoque une "même rémunération sur le même lieu de travail et un salaire minimum européen, adapté à chaque pays".

Interdiction du financement des partis par les puissances étrangères

Dans sa tribune, diffusée notamment auprès de prestigieux quotidiens européens comme The Guardian, Die Welt, El Pais, ou encore le Corriere della Serra, Emmanuel Macron appelle à l'interdiction du "financement des partis politiques européens par des puissances étrangères". Et propose la création d'une "agence européenne de protection des démocraties", chargée de protéger les élections dans chaque Etat-membre des "cyberattaques" et "manipulations". "Nous devons bannir d'internet, par des règles européennes, tous les discours de haine et de violence", plaide le chef de l'Etat.

Une conférence pour l'Europe d'ici la fin de l'année

Emmanuel Macron souhaite l'organisation d'une "Conférence pour l'Europe" d'ici la fin de l'année, réunissant citoyens, universitaires ou encore partenaires sociaux et qui doit définir une nouvelle feuille de route pour l'Union, "sans tabou, pas même la révision des traités".