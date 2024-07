Tractations à gauche : le PS ne valide pas la candidature d'Huguette Bello à Matignon et appelle à poursuivre les discussions

Le Conseil national du PS n'a pas validé samedi la candidature de la Réunionnaise Huguette Bello au poste de Première ministre, et appelle à poursuivre les discussions avec ses partenaires du Nouveau Front populaire pour trouver un nom consensuel, a-t-on appris auprès du parti. "Aucun nom ne fait consensus entre nous à ce stade", note le secrétaire général du parti Pierre Jouvet dans une déclaration à l'AFP. Le PS, qui propose toujours la candidature de son premier secrétaire Olivier Faure, souhaite poursuivre les discussions avec ses partenaires, pour trouver un nom consensuel "d'ici le 18 juillet", date de l'ouverture de la législature, précise-t-il.

Les cadres socialistes ont considéré que la candidature d'Olivier Faure "est toujours légitime"

À l'issue d'une réunion en visio-conférence du Conseil national du PS, le Parlement du parti, "le Parti socialiste est déterminé à trouver un nom qui fera consensus pour devenir le Premier ministre du Nouveau Front populaire qui sera proposé au président de la République", ajoute Pierre Jouvet. Le PS maintient donc son choix d'une candidature de leur premier secrétaire Olivier Faure pour Matignon, ont précisé plusieurs sources socialistes. Les cadres socialistes ont considéré que la candidature d'Olivier Faure "est toujours légitime", et ont rejeté l'hypothèse de celle d'Huguette Bello, avancée depuis mercredi soir par le Parti communiste et appuyée par les Insoumis, a indiqué un membre du conseil national.

Refusant de céder à "la pression" des Insoumis, qui affirment que seuls les socialistes refusent la candidature d'Huguette Bello, les socialistes clament avoir eu confirmation que les Écologistes n'ont pas pris position non plus pour la Réunionnaise. L'entourage de la patronne des Écologistes Marine Tondelier a précisé à l'AFP qu'"aucune décision n'a été prise" chez eux. "On a besoin de temps collectif". La même source précise également que Marine Tondelier avait eu Huguette Bello vendredi au téléphone.

"On reste droit dans nos bottes, on ne peut défendre un scénario dont on sait qu'il ne mène à rien", indique le cadre socialiste cité plus haut. "Nous avons toujours dit qu'il fallait un consensus, donc on reprend les discussions", ajoute une autre source, indiquant que le PS se gardait la possibilité de proposer d'autres noms de personnalités socialistes ou sans étiquette. Vendredi soir, le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon avait estimé qu'Huguette Bello, qui préside la région La Réunion, était une "solution" et "coche de nombreuses cases" pour devenir Première ministre.

De son côté, le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard a reproché samedi au Parti socialiste de "tout bloquer" dans les tractations à gauche pour former un gouvernement, après le refus d'entériner la candidature de la Réunionnaise Huguette Bello pour Matignon. "En conséquence, la coordination de La France insoumise est convoquée demain (dimanche, ndlr) à 12h pour analyser la signification des blocages constants du Parti socialiste contre toute candidature autre que celle de son premier secrétaire, Olivier Faure", a écrit sur X Manue Bompard.