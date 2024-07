Qui est Huguette Bello, dont la candidature pour Matignon coche de nombreuses cases à gauche ?

ANALYSE

Et si la surprise des tractations politiques post-élections législatives au Nouveau Front populaire se nommait Huguette Bello ? L'ex-membre du Parti communiste français (1974 à 2012), députée de 1997 à 2020, et présidente du conseil régional de La Réunion depuis 2021, est proposée par le PCF pour Matignon après cinq jours de négociations, et alors que d'autres noms plus connus des Français circulent ces derniers temps.

Une position de neutralité qui peut séduire à gauche

Cette candidature coche plusieurs cases. Tout d'abord, c'est une femme issue des Outre-mer, avec une longue carrière d'élue locale derrière elle. Surtout, Huguette Bello n'est aujourd'hui rattachée à aucun parti politique. Une position de neutralité qui pourrait séduire les différents chefs de la gauche.

Fabien Roussel, candidat du PCF à la dernière élection présidentielle, a justifié sa proposition : "Il y a depuis quelques heures une situation de blocage où nous n'arrivons pas à trouver une entente entre les propositions issues de La France insoumise et celles du Parti socialiste. J'espère que (cette candidature) puisse être une solution."

Pas de réponse ce vendredi soir

Selon les informations d'Europe 1, La France insoumise et Les Écologistes auraient accepté l'idée qu'Huguette Bello accède à Matignon, mais les socialistes refusent eux catégoriquement. "On perd du temps avec cette hypothèse", confie même un député proche d'Olivier Faure.

Le Parti communiste répond : Huguette Bello "est la seule candidate à recueillir trois avis favorables sur quatre". Toutefois, la question ne sera pas tranchée ce vendredi soir.