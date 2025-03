Tensions entre Paris et Alger : «Nous avons donné son indépendance à l'Algérie, il faut maintenant qu'elle nous donne la notre», estime Jordan Bardella

Depuis plusieurs jours, le président de la République maintient sa volonté d'apaiser les tensions avec l'Algérie, alors que son ministre de l'Intérieur a multiplié les appels à durcir le "rapport de force". Pour Jordan Bardella, invité sur le plateau de Punchline, sur Europe 1, il est temps que le président durcisse le ton et cesse d'être "docile".



En voyage vendredi dernier au Portugal, le président de la République Emmanuel Macron s'était exprimé sur la relation franco-algérienne. Alors que les tensions se font de plus en plus présentes entre les deux pays et que François Bayrou a menacé de dénoncer les accords de 1968, le chef de l'État a déclaré qu'il voulait privilégier plutôt le dialogue. De quoi créer un sentiment de flottement au sein du gouvernement. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, ne comprend plus les propos du président de la République à ce sujet. "Nous avons donné son indépendance à l’Algérie, il faut maintenant que l’Algérie nous donne la nôtre", a déclaré Jordan Bardella sur Punchline, ce jeudi 6 mars, se montrant beaucoup plus direct que le chef de l'État