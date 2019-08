Supercoupe d'Europe : Stéphanie Frappart première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure

Elle était la première femme à arbitrer une rencontre de Ligue 1 entre Amiens et Strasbourg (0-0) le 28 avril dernier, Stéphanie Frappart a été désignée par l'UEFA comme arbitre de la Supercoupe d'Europe qui opposera Liverpool à Chelsea, le 14 août à Istanbul.

Elles sont joueuses, arbitres, coachs, agents, supportrices : découvrez "Les Attaquantes", le podcast qui raconte les femmes dans le foot, une série originale en 7 épisodes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Dailymotion, YouTube, et toutes vos plateformes habituelles d’écoute. Et si vous appréciez, abonnez-vous, commentez et ajoutez des étoiles !