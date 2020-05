StopCovid : l'Assemblée vote pour le traçage numérique, à 338 voix contre 215

L'Assemblée nationale a voté mercredi en faveur de l'application StopCovid, avec une large majorité de 338 voix contre 215. L’application, qui doit permettre de tracer les personnes ayant été en contact avec des malades du coronavirus grâce à son téléphone, doit désormais être validée par le Sénat, jeudi. Si la Chambre haute l'approuve à son tour, l'application pourrait être disponible dès ce week-end.

Cinq députés LREM ont voté contre

En présence de trois membres du gouvernement, mais sans le Premier ministre, les députés ont approuvé ce projet controversé à une confortable majorité, par 338 voix contre 215, et 21 abstentions. Ce vote, comme celui du Sénat en soirée, n'a pas de valeur contraignante pour le gouvernement.

Cinq "marcheurs" ont voté contre l'application, dont le député Sacha Houlié, et 13 se sont abstenus, comme Aurore Bergé. Hormis l'UDI, les groupes d'opposition de droite comme de gauche ont voté contre à la quasi unanimité, tout comme le RN.

Le gouvernement à la tribune pour défendre le projet

A la tribune, le gouvernement a insisté sur l'ensemble des "garanties" entourant l'application. StopCovid est "un outil au service du citoyen", a souligné la ministre de la Justice Nicole Belloubet : une application "temporaire, d'installation volontaire, non identifiante et transparente". L'exécutif veut lancer cet outil de traçage dans les jours qui viennent, pour la deuxième étape du déconfinement.

Sur la base du volontariat, StopCovid permettra à une personne positive au coronavirus d'alerter automatiquement tous les utilisateurs avec lesquels elle a eu un "contact prolongé" récemment, à moins d'un mètre et durant plus de quinze minutes, afin qu'ils se fassent tester à leur tour.

Selon le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O, "StopCovid n'est pas magique" mais "offre un complément utile et nécessaire" aux équipes sanitaires, qui retracent les personnes en contact avec des malades du coronavirus. L'application utilise la fonction bluetooth et non la géolocalisation, et "il s'agit d'un projet français", a-t-il aussi souligné, avant de s'en prendre à "la peur d'innover".