Au micro d'Europe 1 matin week-end, Pierre Gattaz, ex-président du Medef, a réagi à la sortie de Sophie Binet, vendredi sur RTL. La secrétaire générale de la CGT a accusé les grands patrons de "couler le pays" et a lancé : "les rats quittent le navire". Une phrase "indigne d'un partenaire social" pour l'ancien patron des patrons.

"Il faut que madame Binet lance une entreprise"

"Ce n'est pas digne d'un partenaire social, je ne ferais pas de commentaires parce que ça risque de m'énerver et je risque d'être extrêmement irrespectueux. C'est juste totalement pathétique et déplacé. Il faut que madame Binet lance une entreprise, comme je le conseille à tous les députés du NFP. Qu'ils créent leur entreprise, qu'ils embauchent cinq ou dix personnes et ils verront. Ils seront tous dans trois mois au Medef ou à la CPME."