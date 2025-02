Sondages sur l'immigration en France : «Les instituts ne sont pas sérieux», affirme Manuel Bompard

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Manuel Bompard a affirmé qu'aucun des instituts de sondage en France ne fait un travail sérieux, notamment sur l'immigration. Pour preuve, selon le coordinateur national de la France insoumise, ils se sont trompés sur la composition de l'Assemblée nationale aux termes des dernières législatives. Mais est-ce vraiment le cas ?

Peut-on se fier aux instituts de sondages ? Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Manuel Bompard s'est exprimé sur la créolisation. S'appuyant sur les travaux de l'universitaire Vincent Tiberi, il avance que "dans leur rapport à l'immigration, les Français ont beaucoup plus de tolérance aujourd'hui qu'il y a 40 ans". Une affirmation qui va à l'encontre des différents sondages sur l'immigration, lui fait-on remarquer en plateau.

Les sondeurs se sont trompés lors des législatives ?

Et le coordinateur national de la France insoumise de rétorquer : "Les instituts de sondage ne font pas des études de long terme de 40 ans sur la base des statistiques de l'Insee, c'est-à-dire un travail sérieux." Et de persister, les instituts de sondage "ne sont pas sérieux".

"Normalement, quand on est censé faire des prévisions de résultats électoraux, on n'est pas censé se tromper. Au moment des dernières élections législatives, 27 sondages ont été publiés. Tous disaient que l'extrême droite allait avoir le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale", déclare-t-il.

Aux termes des législatives 2024, le Rassemblement national seul a obtenu 126 sièges et est le parti avec le plus grand nombre de députés. Mais si l'on se penche sur la composition de l'Assemblée nationale à l'aune des familles politiques, la donne change : le Nouveau Front populaire a 180 sièges, le camp présidentiel 163, et le RN et ses alliés 143 sièges.