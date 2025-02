OQTF de l'influenceur algérien Doualemn annulée : «Retailleau a fait n'importe quoi dans la procédure», fustige Manuel Bompard

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a estimé que si la justice avait annulée l'OQTF de l'influenceur Doualemn c'est parce que "Bruno Retailleau a fait n'importe quoi dans la procédure". De plus, il avance que lorsqu'on est ministre "on n'attaque pas" l'Etat de droit.

Manuel Bompard, le coordinateur de La France insoumise, a appelé dimanche le ministre de l'Intérieur à "respecter l'Etat de droit", alors que Bruno Retailleau a estimé que celui-ci a été "dévoyé" après l'annulation de l'expulsion de l'influenceur algérien Doualemn.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Quand on est ministre, on respecte l'Etat de droit, on ne l'attaque pas"

"Quand on est ministre, on respecte l'Etat de droit, on ne l'attaque pas", a fait valoir Manuel Bompard au micro du Grand Rendez-vous sur Europe 1/CNews/Les Echos, en estimant que "Bruno Retailleau a fait n'importe quoi et qu'à partir de ce moment-là, la justice l'a rappelé à l'ordre parce qu'il a fait n'importe quoi dans la procédure".