Législatives 2024 : découvrez l'évolution de la composition de l'Assemblée nationale depuis 2022

L'Assemblée recomposée, qui pour gouverner ? Les formations qui composent le Nouveau Front populaire ont revendiqué lundi le poste de Premier ministre après les élections législatives qui les ont placés en tête mais loin de la majorité absolue, promettant un nom "dans la semaine". Ni le Nouveau Front populaire (180 sièges), ni le camp présidentiel (163 sièges), ni le RN et ses alliés (143 sièges) n'ont atteint seuls la majorité absolue, à 289 députés.

François Bayrou a jugé lundi "possible" la constitution d'une majorité hors Rassemblement national et sans La France insoumise, jugeant que les partis de gauche formant la Nouvelle Union populaire, sortie en tête des législatives, ont "des attitudes et des choix politiques incompatibles entre eux".

Malgré un score très en-deçà des projections de l'entre-deux-tours, qui voyaient le parti à la flamme à la première place, le Rassemblement national a effectué la "percée la plus importante" de toute son histoire. À titre de comparaison, lors des élections législatives de 2022, le Rassemblement national héritait de 89 députés, la majorité présidentielle obtenait 245 sièges, tandis que l'alliance de la Nupes (composée de La France insoumise, du Parti socialiste, des Écologistes et du groupe Gauche démocrate et républicaine) cumulait 133 sièges.