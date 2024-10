SONDAGE - Pour 58% des Français, l'immigration n'est pas une chance pour la France

Lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale ce mardi, le Premier ministre Michel Barnier a jugé que les politiques d'immigration et d'intégration ne sont plus maîtrisées "de manière satisfaisante". Il a également annoncé qu'il ne s'interdisait pas "de conditionner davantage l'octroi de visas à l'obtention de laissez-passer consulaires" avec certains pays étrangers. Mais selon les résultats d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le "Journal du dimanche"*, 58% des Français considèrent que l'immigration n'est pas une chance pour la France. 41% des sondés pensent l'inverse, et 1% ne se prononce pas.

Dans le détail, l'ensemble des classes d'âge pense majoritairement que l'immigration n'est pas une chance pour la France, avec un pic chez les 50-64 ans, à hauteur de 63%. Seule exception : 52% des 18-24 ans pensent au contraire que l'immigration est une chance pour la France. Concernant la profession, 60% des CSP- et 63% des inactifs ont répondu "non", alors que les CSP+ sont totalement mitigés sur la question (50% oui, 50% non).

Important clivage entre les électeurs de gauche et de droite

En revanche, un véritable clivage existe selon la proximité politique des sondés. À gauche, 75% des sondés pensent que l'immigration est une chance pour la France, avec un pic à 77% pour les partisans du Parti socialiste. Quant aux électeurs de droite, ils sont 74% à penser l'inverse. Un chiffre qui monte même à 88% chez ceux qui votent pour le Rassemblement national. Les électeurs de la majorité présidentielle sont beaucoup plus mitigés sur la question : 51% pensent que l'immigration est une chance pour la France, quand 49% considèrent l'inverse.

* Échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.