Droits de douane : la Bourse de Paris a effacé tous ses gains depuis le début de l'année

Touchée par la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis, la Bourse de Paris plonge ce vendredi et efface tous ses gains depuis le 1er janvier. Aux alentours de 16 heures, le CAC 40 dégringolait de 4%. Suites aux annonces de Donald Trump, la Chine a déclaré qu'elle imposerait 34% de droits de douane supplémentaires sur les produits américains.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, plonge vendredi et efface tous ses gains depuis le 1er janvier, touché par l'escalade des tensions commerciales opposant les États-Unis et la Chine. Vers 15H50 à Paris (13H50 GMT), le CAC 40 dégringolait de 4,01%, cédant 304,55 points pour s'établir à 7.294,43 points. Il s'affichait en repli de 1,05% depuis le 1er janvier.

Les cours ont dévissé après que "la Chine a concrétisé la peur du marché d'une nouvelle escalade" des tensions avec les États-Unis, a commenté Susannah Streeter, responsable des marchés financiers chez Hargreaves Lansdown. Les investisseurs craignent "des implications majeures pour l'économie mondiale", a-t-elle poursuivi. Les nouveaux droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump mercredi soir sont particulièrement punitifs pour la Chine, qui s'est vu infliger des droits additionnels de 34%.

Pékin a annoncé imposer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains

En ajoutant les droits de douanes qui la visait déjà, la Chine voit les taxes américaines sur ses produits grimper à 54% au total. En riposte, Pékin a annoncé imposer à son tour des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril "en plus du taux des droits de douane actuellement applicables", a déclaré le ministère des Finances chinois.

"L'espoir de conclure quelques accords avant le 9 avril, date d'entrée en vigueur des droits de douane réciproques des États-Unis, persiste. Toutefois, à mesure que nous nous rapprochons de cette date, il semble que la guerre commerciale ne fasse que s'intensifier, la Chine - et bientôt d'autres pays - prenant des contre-mesures", a relevé Fawad Razaqzada, analyste de City Index.

"Par exemple, le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi que les entreprises françaises devraient suspendre leurs investissements aux États-Unis", a souligné Jim Reid, économiste de Deutsche Bank, dans une note vendredi matin. Le marché se dit que la guerre commerciale va finir par avoir de "dures conséquences sur le consommateur à travers le monde", a expliqué à l'AFP Guillaume Chaloin, directeur de la gestion actions de Delubac AM.

"Les craintes d'une récession signifient moins d'industrie et moins de consommation de pétrole", plombant valeurs industrielles et pétrolières, a-t-il ajouté. Vers 15H50 à Paris (13H50 GMT), Saint-Gobain chutait de 7,51%, ArcelorMittal de 9,09%, Schneider Electric de 7,61%, Airbus de 7,00% et Thalès de 5,11%. TotalEnergies abandonnait 5,27%.

À l'inverse, des valeurs comme Danone (+0,52%) et Air Liquide (+0,26%) progressaient. Elles subissent largement moins "les conséquences des problématiques des droits de douane", selon M. Chaloin.