SONDAGE - Michel Barnier censuré : Jordan Bardella favori des Français pour le poste de Premier ministre

Michel Barnier et son gouvernement ont été renversés ce mercredi soir à l'issue du vote d'une motion de censure. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, Jordan Bardella est la personnalité favorite des Français pour accéder à Matignon.

Le Premier ministre le plus âgé de l'histoire de la Ve République est désormais le plus éphémère. Michel Barnier et son gouvernement ont été renversés ce mercredi soir après le vote d'une motion de censure à l'Assemblée. Une première depuis le 5 octobre 1962, une époque où la fonction suprême était exercée par le général De Gaulle. Dans un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, Jordan Bardella est la personnalité politique favorite des Français pour succéder à Michel Barnier. 15% d'entre eux souhaitent voir l'actuel président du Rassemblement national accéder à Matignon. Suivent, avec 5% chacun, Bernard Cazeneuve et Lucie Castets, tous deux issus de la gauche.

Bardella parle à toutes les classes et tous les âges...

Le président du Rassemblement national fait figure de favori quels que soient leur sexe et leur profession. Effectivement, 14% des hommes et 16% des femmes plébiscitent Jordan Bardella, contre 9% et 2% pour Bernard Cazeneuve ou encore 6% et 4% pour Lucie Castets . A gauche, c'est donc celle qui avait été proposé par le Nouveau Front populaire l'été dernier, qui fait davantage consensus. À noter, que 19% des hommes et 32% des femmes questionnés ont préféré ne pas répondre au sondage.

Même constat lorsque nous regardons les résultats en fonction des classes professionnelles. Encore une fois, Jordan Bardella arrive en tête chez les CSP+ (16%), CSP- (15%) et les inactifs (14%). Chez les représentants de gauche, Lucie Castets comptabilise une moyenne de 15% avec un écart de 3 points, contre également 15% de moyenne pour Bernard Cazeneuve, mais avec un écart de points de 7 points entre les scores les plus hauts et les plus bas.

Au niveau des résultats détaillés selon l'âge, Jordan Bardella arrive une nouvelle fois en haut du classement (si l'on ne prend pas en compte les personnes n'ayant pas voulu répondre) dans toutes les catégories. Mais c'est particulièrement chez les 18-24 ans, que le député européen parle le plus, avec 30% des suffrages récoltés. Sans grande surprise, Bernard Cazeneuve récolte 0% des voix dans cette catégorie, éloigné depuis longtemps de l'actualité politique, mais détient le score le plus haut chez les 65 ans et plus (11%). Il est suivi de Bruno Retailleau et... Michel Barnier.

Par contre, arrive en 2e position, toujours chez les jeunes, le maire de Pau François Bayrou avec 8%. Viennent ensuite, Gabriel Attal, et Jean-Luc Mélenchon avec tous deux 4%.

... mais pas à toutes les classes politiques

Alors que Jordan Bardella semble séduire les personnes de toutes classes professionnelles et à tous les âges, il parvient à faire écho quasi uniquement aux personnes proches du Rassemblement national. Effectivement, s'il est le favori de 49% des électeurs de son parti, il ne remporte que 2% chez les sondés proches de la majorité présidentielle et 7% des divers droit. À gauche, les compteurs sont à zéro.

A contrario, Bernard Cazeneuve séduit 19% des socialistes. Cependant, les votes issus de la gauche ne représentent que 23% de ses fidèles, avec 0% chez les insoumis. Ainsi, les personnes réceptives aux idées de la majorité présidentielle et de la droite complète son électorat.

Lucie Castets, elle, n'émeut personne au sein de l'extrême droite, mais comptabilise 18% de la gauche avec 28% dans le parti de Jean-Luc Mélenchon, 7% dans le parti de la rose et 27% chez les écologistes. Lorsqu'on s'aventure plus au centre ou à droite de l'arc, elle n'obtient qu'1% et 3%.