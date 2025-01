Six Francais sur dix réclament la démission de Macron, selon un sondage

Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour "Le Figaro" publié vendredi, une importante majorité des Français se disent favorables à une démission d'Emmanuel Macron.

Une large majorité des Français (61%) se disent favorables à une démission d'Emmanuel Macron, selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro publié vendredi.

Le départ du chef de l'Etat est désormais souhaité par 61% des Français, soit 2 points de plus qu'en décembre, et 7 points de plus qu'en septembre, selon cette enquête réalisée les 2 et 3 janvier 2025.

Le président inquiète 71% des Français

Dans le détail, 85% des sympathisants du Rassemblement national (RN) et 92% de ceux de La France insoumise réclament sa démission. Seuls les sympathisants du parti macroniste y sont majoritairement opposés (90%).

Toujours selon ce sondage, le président inquiète 71% des Français, et 65% d'entre eux considèrent qu'il n'est pas attaché aux valeurs démocratiques. Les sondeurs sont divisés quant à leur légitimité à interroger les Français sur une démission du président.

Le directeur de l'Ifop, Frédéric Dabi, a ainsi déclaré jeudi sur Sud Radio "refuser de poser des questions" sur un départ du président, suscitant la polémique notamment dans les rangs des Insoumis qui l'ont accusé de parti pris.

"Ce n'est pas à un institut de sondage de poser ce type de question qui pourrait être exploitée dans le champ politique", a-t-il argué.

"I l n'y a quasiment aucun Français qui appelle à son départ de l'Elysée"

"Spontanément, il n'y a quasiment aucun Français qui appelle à son départ de l'Elysée, les Français restent sur un agenda 2027", a ajouté le sondeur s'appuyant sur leur dernière enquête réalisée pour le JDD.

Une position que ne partage pas Céline Bracq, directrice générale d’Odoxa : "On refuserait effectivement de poser des questions qui seraient parfaitement en décalage avec le débat public, mais aujourd’hui la démission d’Emmanuel Macron elle est dans le débat public, des responsables politiques la demandent, les journalistes en parlent dans leurs articles", rétorque-t-elle.

"A partir de là, je ne vois pas pourquoi, on ne devrait pas savoir ce qu'en pensent les Français", ajoute la sondeuse.

L'enquête a été menée en ligne auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.