Se lancer tôt ou "y aller" tard : quand Emmanuel Macron va-t-il se déclarer candidat ?

ANALYSE

C'est une décision qui divise actuellement le camp d'Emmanuel Macron, à cinq mois du premier tour : faut-il qu'il se déclare le plus tôt possible candidat à l'élection présidentielle et donc à sa succession, ou alors retarder autant que possible ce moment, qui le fera changer de statut, de président de la République à candidat. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients pour le chef de l'État, expliquent dans Punchline, sur Europe 1, les journalistes politiques Jacques Serais et Bruno Jeudy.