Santé : les propositions des candidats à la présidentielle

Les douze candidats à l'élection présidentielle ont dévoilé leur programme. Après deux ans de pandémie de Covid-19, la santé est l'un des sujets au cœur de leurs préoccupations et de celles des Français. Lutte contre les déserts médicaux, plan d'urgence pour la santé, remboursement de tous les soins, réforme des conditions d'accès aux prestations sociales... Chaque candidat a présenté ses idées pour améliorer le système de santé actuel.

Nicolas Dupont-Aignan

Nicolas Dupont-Aignan veut revoir l’organisation du système de santé en remplaçant les agences régionales de santé (ARS) par des directions départementales sous l’autorité du préfet, plus proches du terrain. En parallèle, le député de l’Essonne veut réorganiser le ministère de la Santé en supprimant l’établissement public à caractère administratif Santé publique France, au profit d’une organisation intégrée du ministère.

Nicolas Dupont-Aignan souhaite l’éradication des déserts médicaux. Pour atteindre cet objectif, il va augmenter le nombre de places dans les études de médecine afin d’atteindre 12.000 praticiens par an et créer une bourse pour les étudiants en médecine, en échange de laquelle ils s’engageront à s’installer dans une zone sous-dotée pendant leurs cinq premières années d’exercice. Il veut aussi permettre aux médecins s’établissant dans les déserts médicaux de percevoir plus de revenus en complétant les dispositifs existants par une diminution de leurs cotisations sociales.

Anne Hidalgo

Anne Hidalgo veut mettre en place un plan Marshall pour sauver l’hôpital public, changer le mode de financement de l’hôpital et rétablir l’égal accès aux soins en France. Dans le cadre de son programme pour 2022, la candidate du Parti socialiste ambitionne également de porter une politique de santé publique centrée sur la prévention et la qualité de vie. Elle a aussi indiqué qu’elle ferait de la santé mentale une des grandes causes de son quinquennat.

Yannick Jadot

Yannick Jadot souhaite reconstruire un service public de la santé, garant de la réussite de la transition écologique, avec notamment, la légalisation du cannabis et le lancement d'un plan d'urgence pour l'hôpital.

Le candidat écologiste veut sortir d’une gestion centralisée et répartir les moyens en fonction des besoins des populations. Pour ce faire, il veut qu’une offre de soins de santé et de prévention accessible à tous soit pilotée et coordonnée par des collectivités de santé à l’échelle des territoires (50.000 à 150.000 habitants). Celles-ci associeront l’ensemble des acteurs de la santé (hôpitaux, cliniques, médecins de ville, professionnels médico-sociaux, etc.). Il veut par ailleurs renforcer la place des usagers et des personnels dans la gouvernance de l’hôpital.

Yannick Jadot veut constitutionnaliser le droit à l’IVG et faciliter sa pratique en permettant aux sages-femmes de réaliser les IVG chirurgicales, et en allongeant son délai à 14 semaines. Enfin, le candidat d’Europe Écologie-Les Verts souhaite reconnaître automatiquement la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger pour les deux parents.

Marine Le Pen

Marine Le Pen a fondé son programme santé sur la priorité nationale. La candidate du Rassemblement national souhaite axer le système de protection sociale vers les personnes de nationalité française et les étrangers en situation régulière travaillant en France depuis plusieurs années. Elle veut restreindre l’accès des étrangers à certaines prestations et aides de l’État dans le but de faire des économies, dont le RSA (revenu de solidarité active), les allocations familiales et l’AME (aide médicale de l’État).

Les métiers du soin sont considérés comme fondamentaux par Marine Le Pen. C'est pour cette raison que la candidate du RN promet une revalorisation salariale de "10% de plus que ce que prévoit le Ségur" pour les infirmiers. Comme presque tous les autres prétendants à l'Elysée, Marine Le Pen veut lutter contre les déserts médicaux. Comment ? En revoyant "l'intégralité de l'aménagement" des territoires français. Elle prône également la "démétropolisation", consistant en un "rééquilibrage entre les campagnes et les grandes métropoles afin de résoudre les problèmes de la fracture sanitaire, qui est de plus en plus importante".

La candidate souhaite également améliorer le financement des hôpitaux en remettant en place la dotation globale de fonctionnement, système qui prévalait avant 2007. Elle promet également de confier la gestion des hôpitaux aux préfets de région.

Emmanuel Macron

S'il est réélu, Emmanuel Macron veut aider les médecins de ville à prendre davantage de patients en mettant en place un système de référent pour les actes simples. Il propose ainsi de nommer "un pharmacien ou infirmier référent sur un territoire de santé pour un renouvellement d’ordonnance ou des choses très simples à faire". Il veut aussi développer les téléconsultations et accompagner les jeunes praticiens à s’installer. "10% de la population n’a pas de médecin traitant", observe Emmanuel Macron.

"On a de vraies zones de déserts médicaux qui créent de l’injustice territoriale. Et on a 5 % de la population de plus de 65 ans qui ne trouvent plus de médecins traitants." Emmanuel Macron veut recruter 50.000 infirmières et aides-soignants dans les Ehpad.

Le président sortant promet également une "convention citoyenne" pour régler la question récurrente de la fin de vie. "Sur ce sujet, je souhaite que nous puissions avancer de manière apaisée, c'est pourquoi je pense que c'est un bon sujet pour une convention citoyenne", a-t-il fait valoir lors de la présentation de son programme à Aubervilliers.

Jean-Luc Mélenchon

L’un des grands axes du programme santé de Jean-Luc Mélenchon repose sur l’idée du "100% Sécu". Son principe ? Rembourser à 100% les soins de santé prescrits et intégrer les mutuelles dans la Sécurité sociale afin de permettre à tous d’accéder à la santé. Jean-Luc Mélenchon entend reconstruire le service public hospitalier. Pour cela, il ambitionne un renforcement du concours financier de l’État au budget des collectivités territoriales par le biais des dotations globales de fonctionnement (DGF) et un retour sur les suppressions de lits et de personnels.

Le candidat de La France insoumise préconise d’actionner tous les leviers pour combattre les déserts médicaux. Le programme de Mélenchon à la présidence de 2022 repose notamment sur le recrutement de médecins publics, l’augmentation des moyens des facultés de médecine pour rendre effective la suppression du numerus clausus, la création de réseaux de centres de santé pluridisciplinaires publics en lien avec les hôpitaux publics et la création d’un pôle public du médicament.

Il y a une double vocation : supprimer l’influence du secteur privé sur les prix et l’accès au médicament et produire massivement les vaccins et traitements passés dans le domaine public.

Jean-Luc Mélenchon propose de rouvrir des services d’urgence, des maternités et des Ehpad publics à moins de 30 minutes de chaque Français. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a la volonté de mettre en place un grand plan pour la santé mentale qui renforcera notamment les réseaux de Centres médico-psychologiques (CMP).

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse souhaite mettre en place un "plan d’urgence pour la santé", avec entre autres pour objectif d’augmenter les effectifs et de "débureaucratiser" l’hôpital afin de lui donner un "nouveau souffle". Pour y parvenir, la candidate des Républicains promet de faire voter une loi de programmation en santé sur cinq ans pour donner de la visibilité à tous les acteurs, notamment ceux de la recherche, de l’industrie et l’innovation.

Dans la même optique, Valérie Pécresse souhaite lutter contre les déserts médicaux. L’ancienne députée des Yvelines souhaite en particulier renforcer le pouvoir de décision des collectivités territoriales, en confiant notamment aux présidents de région la présidence des agences régionales de santé. Elle souhaite également engager une véritable révolution de la prévention pour en faire une politique centrale.

Fabien Roussel

Fabien Roussel veut construire une "Sécurité sociale du XXIe siècle" et revoir le financement de la protection sociale. À cette fin, il promeut une prise en charge globale des risques, entièrement financée par les cotisations. Il souhaite également démocratiser le système de protection sociale et accroître son champ d’action.

Le programme de Fabien Roussel pour 2022 dresse l’objectif de refonder l’hôpital public et d’engager une nouvelle stratégie nationale de santé. Pour ce faire, l’ancien journaliste promet des recrutements massifs au sein de la fonction publique, ainsi que des revalorisations importantes des salaires et des prestations sociales.

Fabien Roussel veut lutter contre les déserts médicaux. Pour cela, les médecins auraient le droit de s’installer dans les zones denses uniquement après le départ à la retraite d’un médecin. Les centres de santé seraient également fortement développés. Les différents quotas de formations médicales et paramédicales, pour leur part, seraient supprimés et 12.000 places en filière médecine seraient ouvertes (contre 8.000 aujourd’hui). Pour y parvenir, le candidat souhaite renforcer le budget des formations concernées et proposer davantage de pré-recrutements aux étudiants pendant leur formation.

Éric Zemmour

Éric Zemmour veut revoir les conditions d’accès aux prestations sociales. L’ancien polémiste souhaite les réserver aux personnes de nationalité française et originaires de l’Union européenne. Il estime que cette mesure permettrait 20 milliards d’euros d’économies. Éric Zemmour souhaite rétablir l’obligation de garde des médecins et, afin de combattre les déserts médicaux, faire embaucher 1.000 médecins par l’État, mettre en place un plan de réinvestissement au profit du système hospitalier et reporter l’âge de départ à la retraite de manière progressive, par exemple à 64 ans.

Éric Zemmour a indiqué qu’il "ferait tout" pour que la France ait de moins en moins besoin de médecins étrangers. Le programme d’Éric Zemmour pour l’élection présidentielle de 2022 ne fait état que d’une seule proposition relative à la santé publique : supprimer l’aide médicale de l’État (AME).

