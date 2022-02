Sanctions contre la Russie : l'Europe «a parfaitement anticipé sur le gaz», affirme Thierry Breton

L'Europe est prête à faire face aux mesures de rétorsion de la Russie. C'est le message qu'a voulu faire passer Thierry Breton dimanche dans l'émission Le Grand rendez-vous. Au micro de Sonia Mabrouk, le commissaire européen au marché intérieur a salué les sanctions prises par l'Union européenne de façon "unanime" face à l'invasion russe en Ukraine, et a souligné qu'un troisième paquet de sanctions allait être adopté à l'encontre de la Russie. Le président Vladimir Poutine pourrait dès lors couper les approvisionnements de gaz en Europe, dont certains pays comme l'Allemagne ou l'Italie sont dépendants. "On a parfaitement anticipé", a réagi Thierry Breton dimanche.

Une réunion européenne sur l'énergie dimanche après-midi

Le commissaire européen souligne que la riposte de la Russie a déjà commencé, avec l'annonce du retrait de ses employés du centre spatial de Kourou, en Guyane. Quant aux livraisons de gaz, Thierry Breton affirme que l'UE "n'est pas naïve". "Les scénarios ont été étudiés. Il y aura une réunion dimanche après-midi des ministres européens de l'Énergie", a-t-il évoqué sur Europe 1.

Thierry Breton appelle à se préparer pour la prochaine saison

Si l'Allemagne et l'Italie ont "tardé" à rejoindre "le concert unanime des pays européens sur les sanctions, y compris les plus dures", Thierry Breton a étayé l'anticipation de l'UE sur les livraisons de gaz. "On a suffisamment de gaz et d'énergie pour passer l'hiver et l'été", explique-t-il face à Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Mais le commissaire européen prévient : "Il faut se préparer dès maintenant à la prochaine saison. Ça voudra dire accroître le gaz liquéfié, faire en sorte que les investissements importants soient faits très rapidement."

Thierry Breton veut également remettre sur la table un débat "sur le retour nécessaire du nucléaire, ou sur le maintien de centrales programmées pour être fermées. Il va falloir revoir tout ça", a-t-il ajouté dans Le Grand rendez-vous.