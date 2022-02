Guerre en Ukraine : des combats de rue en cours à Kharkiv, la deuxième ville du pays

L'ESSENTIEL

Les autorités de Kharkiv (nord-est), la deuxième plus grande ville d'Ukraine, ont annoncé dimanche une "percée" de l'armée russe jusque dans son centre, au quatrième jour de l'invasion du pays par Moscou. "Il y a eu une percée des véhicules légers de l'ennemi russe dans la ville de Kharkiv, y compris dans la partie centrale", a indiqué sur Facebook le gouverneur de la région éponyme, Oleg Sinegoubov, indiquant que les combats se poursuivaient et appelant les quelque 1,4 million d'habitants à ne pas sortir de chez eux. "Les forces armées ukrainiennes éliminent l'ennemi", a-t-il ajouté.

Les principales informations à retenir : - des combats en cours dans les rues de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine - l'armée russe affirme avoir encerclé deux grandes villes au sud, Kherson et Berdiansk - 975 installations militaires ukrainiennes détruites par l'armée russe

Des blindés légers abandonnés à Kharkiv

Les combats ont lieu depuis la matinée à Kharkiv, avec des blindés légers abandonnés ou en feu visibles dans les rues, tandis que les coups de feu et les explosions sporadiques résonnent dans la ville, en grande partie déserte, les habitants se terrant chez eux. Une colonne de quatre véhicules blindés TIGR russes est notamment laissée abandonnée et un camion militaire en feu, les combats se déroulant dans plusieurs endroits y compris dans le centre, selon le journaliste de l'AFP.

Environ 400.000 Ukrainiens encerclés par l'armée russe

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ukrainiens affirme notamment montrer un véhicule blindé russe en feu dans le centre de la ville. L'armée russe a de son côté affirmé avoir encerclé deux grandes villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Berdiansk, qui comptent respectivement 290.000 et 110.000 habitants. "Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"La ville de Guenitchesk et l'aérodrome de Tchernobaïevka près de Kherson ont également été pris sous contrôle", a poursuivi le ministère russe. Il a également revendiqué des gains territoriaux pour les séparatistes prorusses dans l'Est de l'Ukraine, qui progressent avec le soutien de l'armée russe et ont avancé, selon Moscou, de 52 kilomètres depuis le début de l'offensive. Au total, l'armée russe assure avoir détruit 975 installations militaires ukrainiennes, dont des systèmes de défense anti-aérienne S-300.

La nuit fut "dure" en Ukraine, selon Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche que la nuit avait été "dure" en Ukraine, avec des bombardements russes ayant visé selon lui des zones habitées. "La nuit passée fut dure, de nouveau des tirs, de nouveau des bombardements de quartiers habités, d'infrastructures civiles. Il n'y aujourd'hui rien que l'occupant ne considère pas comme une cible légitime", a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

"Vassylkiv, Kiev, Cherniguiv, Soumi, Kharkiv et beaucoup d'autres villes vivent dans des conditions qu'on n'avait pas vues sur nos terres (...) depuis la Seconde guerre mondiale", a souligné le président ukrainien. Il s'est adressé aux Bélarusses, dont le pays sert de base arrière aux forces russes ayant envahi l'Ukraine jeudi pour attaquer Kiev. "De votre territoire, c'est nos enfants qu'on tue", a-t-il dit, "comment allez-vous pouvoir regarder vos enfants dans les yeux, comment allez-vous vous regarder dans les yeux, les uns les autres ? Comment-allez vous regarder vos voisins dans les yeux ? Vos voisins, c'est nous".