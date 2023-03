Retraites : les Républicains ont l'avenir de la motion de censure transpartisane entre leurs mains

Une longue journée débute ce lundi pour le gouvernement : son destin est lié aux deux motions de censure examinées dès 16 heures à l'Assemblée nationale. Deux textes, l'un du Rassemblement national, l'autre transpartisan, à l'initiative du groupe Liot, co-signé par la Nupes, le seul qui pourrait attirer des élus LR et donner donc des sueurs froides à l'exécutif. Le seuil à atteindre, c'est 287 voix, la majorité absolue. Et dans ce cas, la réforme des retraites serait rejetée. La droite a les cartes en main.

Aurélien Pradié votera la motion de censure

Même si ceux qui voteront l'une des deux motions sont minoritaires dans le groupe, ils seraient tout de même entre 10 et 15 à vouloir tenter de renverser le gouvernement. Parmi eux, Aurélien Pradié, qui a annoncé ce lundi matin sur Europe 1 qu'il votera la motion de censure transpartisane déposée par Charles de Courson.

Olivier Marleix appelle pourtant ses députés à la responsabilité et à l'esprit d'équipe ce lundi matin dans Le Figaro. Mais les dissidents LR assument, comme Pierre Cordier, député des Ardennes. "En tant que chef de parti, il se doit bien entendu d'édicter une règle claire, ce que je peux comprendre. Il n'en demeure pas moins que les députés ont des comptes à rendre à leurs électeurs et pas à un parti politique. Moi, je suis un représentant du peuple, je me dois de voter. Et là, ce sera l'occasion de voter sur ce texte."

30 voix LR nécessaires pour faire passer la motion de censure ?

Et parmi les votants, on retrouve logiquement beaucoup d'opposants à la réforme comme Fabien Di Filippo, Maxime Minot ou Ian Boucard. Mais tous les adversaires du texte ne voteront pas pour autant la motion, à l'image de Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. "La liberté de vote, de choix est consubstantiel à chaque député. Une motion de censure qui serait signée par des membres du RN ou des membres de La France insoumise, ce sera sans moi."

Et selon les différents calculs, il faudrait 30 voix des Républicains pour que la motion obtienne une majorité. Un chiffre qui, sauf surprise, ne sera pas atteint cet après-midi dans l'hémicycle.