Retraites : "L’Élysée mise sur l’enlisement du conflit, tout en pariant sur le dialogue social"

EDITO

La semaine s’annonce tendue pour le gouvernement. Les négociations avec les syndicats reprennent mardi pour tenter de trouver une sortie de crise, alors que le mouvement contre la réforme des retraites dure depuis plus d’un mois. Le gouvernement a assuré vouloir conclure un "compromis rapide", mais la grève se poursuit dans les transports, à la SNCF et à la RATP. Selon notre éditorialiste Michaël Darmon, la stratégie de l’Élysée consiste à miser "sur l’enlisement du conflit, tout en pariant sur le dialogue social".

"La sortie de crise est-elle à portée de main ? Tout se déroule selon un schéma établi depuis la fin de l’année. Emmanuel Macron a donné une obligation de résultats et indiqué la direction à suivre au gouvernement. Il existe désormais la possibilité de négocier des systèmes dérogatoires liés à des tâches pénibles, tout en maintenant l’intention d’inscrire une mesure d’équilibre financier du système. La CFDT était restée silencieuse jusqu’à la prise de parole de Laurent Berger, dimanche soir, qui a demandé une 'conférence de financement' à une date ultérieure. Traduction : la CFDT est d’accord pour les statuts dérogatoires, mais en échange on ne parle du financement que plus tard.

La scénographie de cette conférence sociale a déjà tout du tableau final, mais y’aura-t-il un happy end ? Il est permis d’en douter. Il faudra rassurer la base de la CFDT. Et rassurer la CFDT, ce n’est pas rassurer la CGT et les autres syndicats qui continuent à faire grève dans les transports pour faire retirer le projet. L’Élysée mise donc sur l’enlisement du conflit, tout en pariant sur le dialogue et le compromis."