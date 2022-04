Retraites : Le Maire n'exclut pas un recours au 49-3, Mélenchon et Roussel répliquent

Les chefs de LFI Jean-Luc Mélenchon et du PCF Fabien Roussel ont fustigé lundi un éventuel recours à l'article 49-3 pour la réforme des retraites, alors que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué ne pas pouvoir donner la "garantie" qu'il ne serait pas utilisé. Interrogé sur FranceInfo sur sa capacité à garantir que le gouvernement ne passera pas en force sur cette réforme ultra sensible, le ministre a répondu : "Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogue avec l'espoir d'aboutir à un compromis".

Au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron qui a dit privilégier la "concertation", Bruno Le Maire a pris soin dans le même entretien de souligner qu'il ne serait peut-être bientôt plus ministre. Sa réponse a néanmoins provoqué l'ire immédiate de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel, tous deux ex-candidats à la présidentielle et dans les starting-blocks pour les législatives des 12 et 19 juin.

"L'Union populaire à Matignon", la solution pour Mélenchon

"Macron à peine réélu, il veut déjà passer par le 49-3 la retraite à 65 ans. Un détail : seul le Premier ministre déclenche les 49-3. Pour l'empêcher donc, une solution : l'Union Populaire à Matignon!", a lancé dans un tweet Jean-Luc Mélenchon, favorable à la retraite à 60 ans et qui, fort de ses 22% des voix au premier tour, exhorte depuis les Français à l'"élire Premier ministre" aux législatives.

"La majorité de Français qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans peuvent eux recourir au 12/06 et 19/06 !", en votant LFI pour les deux tours des législatives, a lancé le numéro deux des Insoumis, Adrien Quatennens, sur Twitter également. La patronne des députés LFI Mathilde Panot a ironisé : "Le Président le plus mal élu depuis 50 ans parlait hier de +nouvelle méthode démocratique+ et de +bienveillance+. Traduction: passer en force la retraite à 65 ans".

L'adoption d'un texte de loi sans vote du Parlement

Le chef de file des communistes Fabien Roussel a de son côté tweeté : "Le 12 et 19 juin, mettons-lui un 49.3 par les urnes aux législatives". Emmanuel Macron veut "décaler l'âge légal" de départ à la retraite "de 4 mois par an". Cela signifie porter cet âge "en 2028 à 64 ans, et en 2031 à 65 ans", a-t-il précisé, en défendant un dispositif de "carrières longues" et un autre de "pénibilité".

Le recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution permet au Premier ministre d'engager sa responsabilité sur un texte de loi, et de le faire adopter sans vote du Parlement.