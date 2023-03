Retraites : le gouvernement demande un «vote bloqué» sur l'ensemble du projet de loi devant le Sénat

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a déclenché l'article 44.2 de la Constitution pour s'opposer à l'examen d'une douzaine de sous-amendements déposés à la dernière minute par la gauche sur une proposition qui faisait pourtant consensus. Quelques minutes plus tard, il a également déclenché un deuxième article, le 44.3, permettant un vote bloqué. Celui-ci est l'équivalant du célèbre 49.3 mais au niveau du Sénat. "Vous ne voulez pas débattre avec nous!", s'est élevée la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, à l'unisson d'autres orateurs de gauche.

"Une arme nucléaire stratégique"

L'article 44.2 est "une forme d'arme nucléaire tactique" et "vous avez une autre arme nucléaire stratégique" à disposition, avec l'article 44.3 permettant un vote bloqué, a relevé le patron du groupe PS Patrick Kanner. "Si c'est cela que vous voulez, dites-le nous le plus vite possible. Les Français seront pris à témoin de la manière dont vous gérez le Parlement", a-t-il lancé au ministre.

Le Sénat a jusqu'à dimanche soir minuit pour adopter l'ensemble du projet de réforme en première lecture, et près d'un millier d'amendements restent encore à examiner. Le gouvernement espère ce vote, pour asseoir la légitimité de sa réforme portant l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, hautement contestée.

"Une obstruction presque caricaturale"

Le sénateur LR Roger Karoutchi a accusé la gauche de ne pas vouloir "aller au bout du débat" et d'user d'"une obstruction presque caricaturale". En retour, "la décision du gouvernement est tout à fait normale et légitime" et "vous aviez beaucoup utilisé" cette procédure du 44.2 en étant au pouvoir, a-t-il ajouté, appelant "chacun à y mettre du sien".

La même arme avait été utilisée dans la soirée jeudi par Olivier Dussopt. Au bout de ces longs échanges jeudi, le Sénat a fini par largement adopter l'amendement cible de cette bataille de procédure, pour maintenir à 60 ans l'âge de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente.

Olivier Dussopt s'y est dit défavorable, évoquant un coût de 250 millions d'euros environ. Il a fait valoir que le gouvernement avait certes prévu un relèvement à 62 ans mais "en élargissant les critères d'accès", pour un nombre supérieur de bénéficiaires.