Retraites : la réforme présentée devant les ministres, «pas de changement de cap» à l'horizon

Les ministres au grand complet ce matin à 10 heures autour d'Emmanuel Macron. Présentation du projet de loi de la réforme des retraites. Quatre jours après la mobilisation de plus d'un million de Français dans les rues contre ce texte, l'exécutif se dit à l'écoute. Mais pas question pour autant de bouger l'âge de départ à 64 ans.

"Il faut pouvoir avancer", affirme Emmanuel Macron

À Matignon comme à l'Élysée, la ligne est la même, "pas de changement de cap", insiste-t-on dans l'entourage d'Élisabeth Borne. "On ne va pas se mettre fébrilement à vouloir changer des choses", explique un conseiller.

Même assurance chez Emmanuel Macron, dimanche soir, en clôture du Conseil des ministres franco-allemand. "Nous savons à peu près et même exactement les besoins qui sont les nôtres. Ils sont connus et le mandat qui était le mien était à 65 ans horizon 2031. Nous l'avons aménagé et nous mettons 64 ans. Il y a déjà eu une ouverture, un changement, mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager à ce que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement avec sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer le pays."

Le locataire de l'Élysée affirme que les parlementaires pourront aménager cette réforme. Après le Conseil des ministres, le texte atterrira lundi prochain en commission des Affaires sociales de l'Assemblée, avant d'être débattu dans l'hémicycle à partir du 6 février.