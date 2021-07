Retraites, immigration... Pourquoi Macron veut s'attaquer aux dossiers sensibles avant 2022

ANALYSE

Alors que les élections régionales se sont avérées être un échec cuisant pour la majorité présidentielle, comment Emmanuel Macron peut-il rebondir ? Depuis quelques jours, le président de la République laisse entendre qu’il ne veut pas tirer d’enseignements nationaux de sa défaite et qu’il veut réformer le pays jusqu’au bout de son quinquennat. Une manière pour lui de se démarquer de ses prédécesseurs et de séduire l'électorat de droite en vue de la présidentielle de 2022 qui se rapproche.

À entendre certains proches du chef de l’État, Emmanuel Macron a un plan très clair pour les dix derniers mois de son mandat : faire comme si son possible deuxième quinquennat commençait maintenant. Et donc, lancer dans les prochains mois, des réformes de début de mandat, celles qui sont les plus lourdes politiquement.

C'est pour cette raison qu’on entend parler depuis quelques jours de la volonté présidentielle de réformer le système des retraites. Un projet de réforme typique d’un début de mandat.

La question de l'immigration

Autre chantier : s’attaquer à la question de la maîtrise de l’immigration. Un sujet qu’Emmanuel Macron souhaite porter avant et pendant la présidence française de l’Union européenne qui débute en janvier.

La liste n’est pas exhaustive, mais elle montre que l'hôte de l'Élysée a un objectif : par cette stratégie transgressive et par les réformes choisies… Emmanuel Macron veut toucher les électeurs de droite. Car il se sait : sans eux, il ne peut pas espérer faire un deuxième mandat.